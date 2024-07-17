Евгений Кузнецов потеряет $6 млн из-за переезда в Россию

Журналист Daily Faceoff Фрэнк Серавалли заявил, что чемпион НХЛ и обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов потеряет 6 миллионов долларов из-за переезда в Россию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение Серавалли в социальных сетях.

По информации журналиста, Кузнецов не получит 6 миллионов долларов зарплаты от клуба «Каролина Харрикейнз», так как досрочно расторгнул контракт. Всего спортсмену оставалось отыграть еще один год из восьми. Общий гонорар за контракт с клубом составил 62,4 миллиона долларов.

Отмечается, что по информации СМИ Кузнецов собирается перейти в хоккейный клуб СКА из Санкт-Петербурга.

Ранее «Каролина» отправила Евгения Кузнецова на драфт отказов.