КХЛ представила изменения в правилах игры в хоккей в сезоне-2024/2025

В сезоне-2024/2025 Фонбет Чемпионата КХЛ по результатам анализа и опроса клубов, согласно стратегии развития лиги, направленной на повышение зрелищности и атакующей игры, будут введены изменения в правилах.

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Начиная с сезона-2024/2025 вратари смогут выбрасывать шайбу из ловушки вперёд в направлении ворот соперника. Ранее за такое действие голкипер получал малый штраф согласно правилу 67.3. Это изменение позволит сократить количество пауз и ускорить переход команд в атаку.

Также изменения касаются процедуры исполнения штрафного броска (правило 24.2) – если вратарь сыграл в шайбу, но она продолжает двигаться в сторону линии ворот, штрафной бросок не закончен и атакующий игрок может играть в шайбу. В предыдущей редакции правила штрафной бросок был завершён в момент касания вратарём шайбы.

Внесено изменение в правило о замене вратаря на четвёртого полевого игрока в овертайме: голкипер может вернуться в игру в любое время в соответствии с правилами замены. Ранее вратарю разрешалось вернуться в ворота только в паузе (правило 74.5).

Скорректированы трактовки подножек – если вратарь сначала сыграл в шайбу, а потом совершил подножку, штрафа не последует (правило 24.8). Если полевой игрок сначала совершает контакт с шайбой, а затем совершает подножку, штраф также не будет наложен (правило 57.1).

Арбитры будут более внимательно следить за процедурой смены игроков: команде гостей на это даётся пять секунд, команде хозяев – восемь. За первое нарушение судьи должны будут вынести предупреждение, за второе и каждое последующее – наложить малый штраф.