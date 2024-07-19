Реакция Америки на ситуацию с Кузнецовым

Карьера Евгения в НХЛ завершена. Как встретили решение форварда и как его отъезд скажется на «Вашингтоне» и «Каролине»?

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Евгений Кузнецов официально стал свободным агентом. Сначала его выставили на драфт отказов, а спустя 24 часа контракт был расторгнут.

Отъезд такой звезды из НХЛ не мог остаться незамеченным. В Северной Америке много обсуждали тему с уходом Кузнецова. Журналисты оценили решение Евгения вернуться в Россию, рассказали, какие последствия ждут «Каролину» и «Вашингтон», а также выступили с пожеланиями нападающему.

Как же отреагировали наши североамериканские коллеги?

«Кузнецов отдаёт «Вашингтону» последнюю результативную передачу»

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер, освещающая жизнь вокруг «Вашингтона», в своих социальных сетях пожелала Кузе всего наилучшего.

«Евгений Кузнецов немало сделал для «Кэпс», и также он всегда был добр ко мне. Подарил мне несколько забавных интервью, прекрасные воспоминания и смех за годы, проведённые в Вашингтоне. Хороший человек, желаю ему и его семье всего наилучшего», — написала Сильбер.



Журналист AP News Стивен Уайно в своих соцсетях отметил последний «ассист» форварда для «Вашингтона».

«Кузнецов отдаёт «Кэпиталз» последнюю результативную передачу (подставляет клюшку), потому что кэпхит в $ 3,9 млн, который оставался на них и на «Харрикейнз», теперь сброшен с их шей», — написал Уайно.



TSN прокомментировал серьёзные изменения в «Каролине», частью которых стал Кузнецов. Стан «Харрикейнз» уже покинули защитники Брэди Шей и Бретт Песке, а также нападающие Теуво Терявяйнен, Стефан Ноэсен и Джейк Гюнцель.

В то же время «ураганы» сумели удержать Джордана Мартинука и Джейлена Чатфилда, а также подписали Уильяма Каррье, Джека Рословича, Эрика Робинсона, Тайсона Джоста, Шона Уокера и Шейна Гостисбера. Кроме того, изменения произошли в руководстве: генеральный менеджер Дон Уодделл ушёл в «Коламбус», а его место занял Эрик Тулски.

«Расставание с Евгением Кузнецовым ознаменовало ещё одно изменение в «Каролине», которая вошла в число победителей в период дедлайна в прошлом сезоне.

Новому генеральному менеджеру Эрику Тулски было поручено пережить шторм и помочь «Харрикейнз» выйти в плей-офф в седьмом сезоне подряд. Произойдёт ли это, ещё неизвестно.

В «Каролине» будет ещё больше перемен?

Поскольку Кузнецова — и его кэпхит $ 3,9 млн — теперь убрали из состава, у «Харрикейнз» есть более $ 13,86 млн под потолком зарплат, согласно PuckPedia, хотя бóльшая часть этой суммы, похоже, предназначена для ограниченно свободных агентов команды.

Мартин Нечас и Сет Джарвис по-прежнему нуждаются в новых соглашениях этим летом, причём Нечас входит в число 14 игроков лиги, которые пойдут в арбитраж. Слухи об обмене окружали Мартина на протяжении всего межсезонья, поскольку, как сообщается, он искал новое место для себя.

Ещё неизвестно, последуют ли какие-либо дальнейшие сделки после того, как «Харрикейнз» разберутся со своими ограниченно свободными агентами», — говорится в сообщении.

«Без его вклада «Вашингтон» не выиграл бы свой первый и единственный Кубок в истории»

Журналист The Hockey News Адам Прото вспомнил важное наследие Кузнецова, которое осталось после отъезда форварда из НХЛ.

«Не так давно звезда НХЛ Евгений Кузнецов брал Кубок Стэнли и был неотъемлемой частью «Вашингтона». Но после тяжёлого сезона, ухода из стана «столичных» и остановки в «Каролине» Кузнецов и «Харрикейнз» согласились расторгнуть контракт. Всё указывает на то, что он отправится домой в Россию и будет играть в КХЛ, согласно сообщению российского спортивного издания «Чемпионат». Последствия его ухода повлияют на «Кэпиталз» и «Харрикейнз». По словам Эллиотта Фридмана из Sportsnet, это увеличит место под потолком зарплат «Каролины» до $ 15,5 млн. Несмотря на некоторые трудности на льду и за его пределами, Кузнецов как игрок добился успеха в НХЛ, также отдав 20 передач и набрав 32 очка в 24 матчах во время победного для «Кэпиталз» розыгрыша Кубка Стэнли в сезоне-2017/2018. Без его вклада «Вашингтон», скорее всего, не выиграл бы свой первый и единственный Кубок в истории. И он действительно помог «Харрикейнз» в прошлом сезоне, забив четыре гола и набрав шесть очков в 10 матчах плей-офф. Но очевидно, что он хотел вернуться в Россию и ради этого был готов отказаться от больших денег в последнем сезоне по своему контракту. Мы уверены, что «Кэпиталз» и «Харрикейнз» желают ему крепкого здоровья и удачи на следующем этапе его профессиональной карьеры», — написал Прото.



Обозреватель AP News Стивен Уайно в статье на сайте издания отметил, что, несмотря на свой статус, Евгений был крайне нестабилен.

«Контракт Евгения Кузнецова был расторгнут в четверг после выставления на драфт отказов, что положило конец карьере талантливого, но нестабильного центрфорварда в НХЛ, по крайней мере, на данный момент. Агент Кузнецова Крэйг Остер не ответил на сообщение с просьбой прокомментировать взаимное расторжение договора или прояснить будущее его клиента. Кузнецов сам говорил о своей нестабильности, в начале сезона в октябре 2018 года заявив, что его не интересует возможность войти в пятёрку лучших хоккеистов. Он испытывал проблемы не только на льду. В сентябре 2019 года лига отстранила Кузнецова на три матча без оплаты за «ненадлежащее поведение», менее чем через месяц после того, как ему запретили играть за сборную России на четыре года из-за положительного теста на наркотики», — написал Уайно.



«Главное, чтобы это сделало его счастливым»

Журналист The Hockey News Райан Хенкель сообщил, что не считал союз «Каролины» и Кузнецова идеальным. Кроме того, он отметил, что в начале июля Евгений получил $ 2 млн в качестве подписного бонуса.

«Это решение, которое, как сообщается, является обоюдным, полностью освободит и «Каролину», и «Вашингтон» от кэпхита Кузнецова в $ 3,9 млн (для каждой стороны), хотя Евгений и получил подписной бонус в размере $ 2 млн в начале месяца. Кузнецов и «Каролина» никогда не казались подходящей парой. Россиянин опустился на позицию в четвёртом звене, играя менее 11 минут за матч. Несмотря на это, Кузнецов подарил «Каролине» свежий взгляд и немало запоминающихся моментов», — написал Хенкель.



Аналитики NHL Network Джеймисон Койл и Майк Рапп также обсудили расторжение контракта Кузи.

Койл: Ты удивлён? Ведь обмен в «Каролину» изначально мог выглядеть очень хорошим решением.

Рапп: Не могу сказать, что был удивлён. Мы знаем, что у Кузнецова были личные проблемы. Он постарался что-то сделать с этими обстоятельствами и выглядел очень счастливым в «Каролине». Может быть, это тот шаг, который ты делаешь, выбирая то, что будет лучше лично для тебя, для твоей карьеры. Он провёл здесь много времени, у него была великолепная карьера. Он многого достиг.

Значит ли это, что он сделал всё, что мог, в НХЛ? Я не думаю, что можно говорить именно так. У него всегда были возможности. Но это то, что он внутренне считал лучшим решением для себя.

Евгений Кузнецов теперь станет… он всегда был игроком с определённым функционалом. Таким его видели и в «Каролине». Яркий игрок, который может помочь при игре в большинстве. А ещё его медленные буллиты, на которые он делал большую ставку.

Это хорошо для него. Главное, чтобы это сделало его счастливым, чтобы это было тем, в чём он и его семья сейчас нуждаются. Но, думаю, выставление на безусловный драфт отказов не было чем-то, чего мы действительно ожидали прямо сейчас.

«Вашингтон» больше не находится в щекотливом положении»

Журналист Russian Machine Never Breaks Крис Серулло рассказал, что отъезд Кузнецова из НХЛ значит для «Вашингтона».