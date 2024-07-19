Александр Медведев высказался об изменениях в правила игры в КХЛ

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что изменение трактовки наказания за подножку — это здравый смысл.

© Чемпионат.com

«Изменить это правило не можно, а нужно было. Это торжество здравого смысла», — приводит слова Медведева ТАСС.



Напомним, 18 июля пресс-служба КХЛ официально опубликовала изменения в правилах лиги на предстоящий сезон. Скорректированы трактовки подножек: если вратарь сначала сыграл в шайбу, а потом совершил подножку, штрафа не последует. Если полевой игрок сначала совершает контакт с шайбой, а затем совершает подножку, штраф также не будет.

К другим изменениям относится то, что вратарь может вбросить шайбу вперёд, в сторону ворот соперника. Ранее за такое вратарь получал малый штраф.