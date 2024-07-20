Агент анонсировал возвращение Кузнецова в КХЛ

Агент Шуми Бабаев в своем Евгения Кузнецова в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).

© Lenta.ru

По словам Бабаева, пришло время вживую понаблюдать за волшебством игрока.

«В скором времени челябинский волшебник подпишет контракт в КХЛ, и мы будем радовать вас хайлайтами с его участием на регулярной основе», — отметил агент.



Ранее стадо известно, что Кузнецов расторг контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс». Днем ранее клуб выставил его на драфт отказов.

В марте Кузнецова обменяли в «Каролину» из «Вашингтон Кэпиталс». В составе команды он провел 63 матча, набрав 24 очка. Форвард играл в НХЛ с 2014 года, в Северную Америку он переехал из челябинского «Трактора».