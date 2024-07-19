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«Я люблю свою страну, люблю Родину». Бобровский — о флаге России на плечах

Российский голкипер Сергей Бобровский прокомментировал свой выход на чемпионский парад «Флориды Пантерз» в честь празднования победы и завоевания Кубка Стэнли.

Бобровский объяснил, почему появился с флагом России на плечах
© Чемпионат.com

«Это очень большая честь для меня – выйти с флагом нашей страны на плечах. Я люблю свою страну, люблю Родину. Мне выдалась уникальная возможность отпраздновать такую большую победу с флагом» — сказал Бобровский в эфире «Матч ТВ».

Бобровский также примет участие в благотворительном хоккейном гала‑матче «Матч года. Все звезды хоккея», в котором встретятся команды, составленные из игроков НХЛ и КХЛ. В том числе и Александр Овечкин, Евгений Малкин, Михаил Сергачёв.

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Мероприятие «Матч года» состоится 20 июля на ЦСКА-Арене.

Хоккей
Михаил Сергачев
Евгений Малкин
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