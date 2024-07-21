Игрок НХЛ сравнил жизнь в России и США

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Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко сравнил жизнь в России и США.

— Иногда не хватает некоторых вещей, которые есть в России. В целом есть большая разница, но у нас получается проводить по три–четыре месяца в России, поэтому я успеваю насытиться и той, и той жизнью, — поделился Марченко.



Хоккеист играет за «Коламбус» с 2022 года. В последнем сезоне форвард провел 78 матчей, в которых забросил 23 шайбы и сделал 19 результативных передач, передает «Советский спорт».

Канадский нападающий нижнекамского хоккейного клуба «Нефтехимик» Жан-Себастьен Ди сравнил популярность пива и водки в России. По словам хоккеиста, пенный напиток пользуется большой популярностью среди его одноклубников.

Спортсмены не всегда соблюдают строгую диету. Например, в начале июня главный тренер сборной России Валерий Карпин разрешил футболистам включить в рацион драники перед матчем с командой Белоруссии в Минске.