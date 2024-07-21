«Я бы предпочел Перрона». Журналист — о значимости Тарасенко в «Детройте»

Североамериканский журналист Эрик Духачек в своей статье на The Athletic сравнил значимость Дэвида Перрона и Владимира Тарасенко в «Детройт Ред Уингз».

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«Ожидается, что любое улучшение, которое произойдет в следующем году, произойдет изнутри. Владимир Тарасенко фактически заменил Дэвида Перрона в платежной ведомости. Я бы предпочел Перрона», — написал Духачек в статье.



Напомним, Тарасенко в среду, 3 июля, подписал двухлетний контракт с «Детройт Ред Уингз» на сумму $ 9,5 млн. Его среднегодовая зарплата составит $ 4,75 млн. Перрон 1 июля 2024 года в качестве свободного агента подписал двухлетний контракт с «Оттавой Сенаторз» на сумму $ 8 млн.

За минувший сезон он набрал 47 очков в 76 матчах, забросив 17 шайб, отдав 30 голевых передач. Тарасенко за прошедший сезон провёл 19 матчей и набрал в них 14 очков (6+8).