«Амур» представил нового генерального директора

Новым генеральным директором хабаровского «Амура» назначен Евгений Лугин, сообщает пресс-служба дальневосточной команды.

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Лугин родился в Хабаровске в 1967 году. С 2011 по 2014 годы осуществлял функции коммерческого директора «Амура». С сентября 2020 по март 2021 года функционер работал в должности исполнительного директора клуба.

Напомним, предыдущий гинеральный директор «тигров» Роман Крамарь покинул свой пост 15 июля. Он проработал на этой должности четыре года.

В прошлом сезоне «Амуру» впервые с 2018 году удалось пробиться в плей-офф КХЛ. В первом раунде Кубка Гагарина хабаровский клуб уступил будущему чемпиону магнитогорскому «Металлургу» в серии из шести матчей.