Хоккеист Овечкин заявил, что имеет на счетах менее $100 млн

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в интервью Амирану Сардарову заявил, что на данный момент обладает менее $100 млн. "Есть ли у меня на счетах $100 млн? Нет, ну конечно, нет. А как, если все взять, там же налоги? Если бы 100 миллионов было, я бы здесь не сидел, я бы сейчас отдыхал, пил пиво, а не воду", - заявил Овечкин. Всего в сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы. В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 "Вашингтон Кэпиталз" попал на "Нью-Йорк Рейнджерс", в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. "Кэпиталз" не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.