Хоккеист Овечкин рассказал, когда плакал в последний раз

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о своей эмоциональности и вспомнил ситуацию, когда плакал в последний раз. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале Амирана Сардарова.

© Вечерняя Москва

— Плакал? Ну, скорее всего, когда умер папа, — рассказал Овечкин.



По его словам, эмоциональные порывы происходят с ним также во время просмотра фильмов.

Ситуация с зарубежгными спортсменами складывается иначе. Так, после неудачного матча Криштиану Роналду разрыдался на футбольном поле. Спортсмен заявил, что не будет играть на следующих чемпионатах Европы. Накануне сборная Португалии одолела словацких соперников. Форвард сборной Португалии впервые в карьере не забил ни одного гола на крупном международном турнире. 39‑летний спортсмен не смог отличиться ни в одном из пяти матчей на чемпионате Европы.

Лионель Месси не смог закончить матч из-за травмы и покинул поле — он не смог сдержать слез после его замены. До этого он заявил, что Кубок Америки — 2024 станет для него последним в карьере. По его словам, там очень плохие поля и очень высокие температуры, что дает дополнительную нагрузку на спортсменов.