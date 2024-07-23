Бобровский рассказал, следит ли за событиями в КХЛ

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский перед благотворительным «Матчем года» ответил на вопрос, интересны ли ему события, происходящие в КХЛ.

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«Матч года» между командами, составленными из российских звезд НХЛ и КХЛ, состоялся в Москве на «ЦСКА Арене» и закончился со счетом 8:8. Сергей Бобровский защищал ворота команды НХЛ. В июне в составе «Флориды» 35‑летний голкипер завоевал свой первый в карьере Кубок Стэнли, победив «Эдмонтон» в финале.

— Вам удавалось в Америке смотреть матчи КХЛ?

— Я стараюсь вообще не смотреть хоккей в свободное время. Не торчу ни в телевизоре, ни в компьютере, ни в соцсетях. Когда есть свободные часы, я либо отдыхаю, либо можно какие‑то книжки почитать. Или с дочкой провожу время, когда есть энергия. Стараюсь уделять как можно больше внимания.

— То есть вы не знаете, что «Металлург» взял Кубок Гагарина?

— Конечно, я знаю какие‑то базовые вещи. В курсе о том, что происходит в лиге — у меня много знакомых и друзей выступают в КХЛ. Но я пристально не слежу за результатами дня, могу не знать счета матчей, — сказал Бобровский «Матч ТВ».