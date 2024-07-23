«Я не оценил эту шутку». Кочетков — о подаренном Кузнецову вантузе

Российский голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков поделился мнением о странном подарке главного тренера «ураганов» Рода Бриндамора нападающему Евгению Кузнецову в раздевалке минувшей весной.

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«Если честно, я по‑английски не понимаю половину слов. Поэтому сам не понял этот прикол до конца. Кто‑то что‑то сказал, и главный тренер «Каролины» Род Бриндамор вручил вантуз Кузнецову. Но я эту шутку не оценил. У нас даже на майках в плей‑офф, в которых мы разминались, тоже было написано что‑то про вантуз. Это чисто американский прикол, но я просто не всё понимаю», — сказал Кочетков в интервью «Матч ТВ».



Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что Кузнецов перейдёт в СКА и заключит с петербургским клубом четырёхлетний контракт после урегулирования контрактных соглашений с «Каролиной Харрикейнз». Сегодня, 23 июля, агент хоккеиста Шуми Бабаев заявил, что его подопечным интересуются 15 клубов НХЛ.