Мичков — о переходе в «Филадельфию»: «Папа гордился бы мной»

Нападающий «Филадельфия Флайерз» Матвей Мичков заявил, что хотел бы завоевать Кубок Стэнли в честь отца Андрея, который ушел из жизни в апреле 2023 года.

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Мичков был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ‑2023 под седьмым номером. В июле клуб заключил с 19‑летним россиянином трехлетний контракт новичка.

— Думаю, что папа гордился бы мной. Мне хотелось бы в честь него завоевать Кубок Стэнли и все трофеи, которые возможно, — сказал Мичков на пресс‑конференции.



Мичков в минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги выступал за петербургский СКА и «Сочи». Всего форвард провел 47 матчей и набрал 41 очко (19 шайб и 22 результативные передачи).