Хоккеисту Ивану Телегину закрыли выезд из России

Telegram-канал SHOT утверждает, что хоккеисту, бывшему мужу певицы Пелагеи Ивану Телегину закрыли выезд из России. По данным SHOT, причиной стала задолженность в 64 миллиона рублей.

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Telegram-канал сообщает, что речь идет о задолженности по ипотеке за особняк в Барвихе. Платежи якобы перестали поступать после развода с певицей, в результате было начато исполнительное производство, отмечает SHOT.

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О разводе певицы и хоккеиста стало известно в 2020 году. В начале июня 2024-го Пелагея сообщила, что Телегин заблокировал выезд из России их семилетней дочери. Певица отмечала, что узнали они об этом только в аэропорту Шереметьево.