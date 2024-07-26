Журналисты назвали контракт Брызгалова худшим в истории «Филадельфии»

Издание Sportskeeda составило список пяти худших контрактов в истории «Филадельфии Флайерз».

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Первое место в данном списке заняло соглашение с российским голкипером Ильёй Брызгаловым.

«Брызгалов — пример ставки на потенциал игрока. После успешного начала карьеры в НХЛ в «Анахайм Дакс» Брызгалов закрепился в «Финикс Койотс». Он был рабочей лошадкой «Финикса», выйдя в старте в 69 матчах с коэффициентом надёжности 2,29 и с 92 % отражённых бросков.

В межсезонье 2011 года Брызгалов стал свободным агентом. «Филадельфия» увидела в нём возможность и подписала с ним девятилетний контракт на $ 51 млн. Кэхит составил $ 5,67 млн. В то время данная сумма была высокой для вратаря, но «Флайерз» посчитали, что в «Филадельфии» он мог бы играть намного лучше, чем в «Финиксе».

Однако непоследовательность, проблемы вне льда и плохая игра в плей-офф привели к тому, что «Флайерз» в 2013 году выкупили контракт Брызгалова. На тот момент это был самый крупный выкуп, который нанёс «Филадельфии» финансового ущерба более чем на десятилетие», — сказано в статье.

Кроме Брызгалова? в список вошли Ар Джей Амбергер (нападающий), Крис Граттон (нападающий), Венсан Лекавалье (нападающий) и Эндрю Макдональд (защитник).