Пять россиян вошли в топ-25 лучших игроков НХЛ XXI века

ESPN составил топ-25 лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) XXI века и включил туда пять россиян. Список доступен на сайте канала.

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Лучшим отечественным игроком стал капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин. Обладатель Кубка Стэнли-2018, занимающий второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, расположился на второй строчке. Также в топ-10 включили форварда «Питтсбург Пингвинс» Евгения Малкина. Трехкратного обладателя Кубка Стэнли поставили на девятое место.

Кроме того, в рейтинг попали нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, его одноклубник, вратарь Андрей Василевский и экс-форвард «Детройт Ред Уингс» Павел Дацюк. Они заняли 17-е, 19-е и 22-е места соотвественно.

Новый сезон НХЛ начнется 4 октября. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерс».