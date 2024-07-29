Агент Войнова и Свечникова заявил, что хоккеисты покинут «Ак Барс»

Агент Станислав Романов, представляющий интересы защитника Вячеслава Войнова и нападающего Евгения Свечникова, заявил, что в ближайшее время хоккеисты расторгнут контракты с «Ак Барсом». Ранее СМИ сообщали, что хоккеисты перейдут в нижегородское «Торпедо».

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«В ближайшее время мы расторгнем контракты с „Ак Барсом“ и перейдём в другой клуб. Скоро появятся официальные новости», – сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



34-летний Войнов в прошлом сезоне сыграл 45 матчей, включая плей-офф, где набрал 14 (1+13) очков с показателем полезности «+2».

В прошедшем регулярном сезоне Евгений Свечников сыграл 31 встречу, в которых забросил восемь шайб и отдал пять результативных передач, набрав в общей сложности 13 очков. В розыгрыше Кубка Гагарина форвард записал на свой счёт две заброшенные шайбы за два сыгранных матча.