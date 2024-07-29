Нижегородское «Торпедо» заключило контракт с защитником Вячеславом Войновым. Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с опытным игроком обороны рассчитан сроком на один сезон.

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Ранее Войнов расторг контракт с казанским «Ак Барсом» по обоюдному согласию.

34-летний Войнов в прошлом сезоне сыграл 45 матчей за «Ак Барс», включая плей-офф, где набрал 14 (1+13) очков с показателем полезности «+2».

Войнов провёл в НХЛ четыре сезона, включившие в себя два Кубка Стэнли, 254 проведённых матча и 106 (27+79) набранных очков. По возвращении в Россию провёл несколько результативных сезонов за СКА, «Авангард», «Динамо» и «Ак Барс», завоевав при этом Кубок Гагарина. Суммарно в КХЛ на счету Войнова — 379 игр и 213 (56+157) результативных действий.