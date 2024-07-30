7 россиян, которых введут в Зал славы хоккея

Журналисты из Америки считают, что пятеро из них получат там место, даже если больше ни разу не сыграют в НХЛ.

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В конце июня Павла Дацюка ввели в Зал славы. Это был первый за пять лет случай, когда российский хоккеист удостоился такой чести. До Волшебника в Зал славы вводили Сергея Зубова в 2019-м.

Однако разговоры, кто ещё достоин избрания, не утихают — да и вряд ли когда-нибудь утихнут. Эта тема особенно популярна в Северной Америке. И на днях известное издание The Athletic составило свой список игроков, которые претендуют на включение в Зал славы.

Журналисты Петер Бауф и Эрик Духачек поделили всех хоккеистов на пять категорий — так называемые «тиры». И среди 47 игроков оказалось аж семь россиян, причём пять из них — в самом престижном «тире»!

Кто же удостоился (или, вернее, удостоится) чести и кого в этом списке явно не хватает?

«Кросби и Овечкин получат голоса от всех членов комиссии»

Стоит отметить, что The Athletic обратил своё внимание на Зал хоккейной славы, а не Зал славы НХЛ. Поэтому журналисты сделали несколько пометок о его особенностях, прежде чем перейти к самому списку.

«В 2024 году двое из игроков-мужчин, Павел Дацюк и Ши Уэбер, попали в Зал в первый год, когда были доступны для выбора. Джереми Рёника могли избирать с 2012 года — или через три года после того, как он сыграл свой последний официальный матч в качестве профессионального игрока за «Сан-Хосе» в сезоне-2008/2009. Это отличие уникально для Зала хоккейной славы, поскольку учитываются хоккеисты, которые продолжают профессионально играть по всему миру, даже после завершения своей карьеры в НХЛ. Так, например, Дацюк отыграл пять лет в России после ухода из «Детройта» по окончании сезона-2015/2016, поэтому он не мог войти в число кандидатов на отбор до этого года. Яромир Ягр, второй лучший бомбардир НХЛ за всю историю, не выступал в лиге с сезона-2017/2018, но он продолжает играть по несколько матчей ежегодно за «Кладно» — команду, которой он владеет в Чехии. Если Ягр наконец прекратит играть в этом году, то получит право на номинацию в 2027 году — и он будет надёжным выбором и гарантированно войдёт в Зал славы — первым же. В этом и заключается суть дебатов относительно Зала славы. Обычно они не слишком противоречивы относительно основных игроков. Среди действующих хоккеистов Сидни Кросби — 10-й лучший бомбардир всех времён — и его давний соперник Алекс Овечкин (второй по количеству голов, уступает только Уэйну Гретцки), вероятно, получат голоса от всех 18 членов отборочной комиссии Зала славы, когда станут доступны для выборов», — написали журналисты.



Однако проблемы начинаются в тот момент, когда приходится выбирать, кто ещё войдёт в Зал славы, помимо игроков такого уровня. Часто это сводится к вопросу «великий против очень хорошего». Какие критерии берутся за основу в такой ситуации? Имеют ли значение чемпионства? Или индивидуальные награды важнее? Учитываются ли успехи на международном уровне? Влияет ли на предыдущий критерий выбора тот факт, что НХЛ не проводила турниры лучших против лучших с 2016 года?

«Ещё больше усложняет ситуацию тот факт, что отбор в Зал славы в категории игроков, как правило, расплывчатый и всеобъемлющий. В уставе говорится, что лауреаты выбираются «на основе его или её игровых способностей, спортивного мастерства, характера и вклада в развитие и успехи его или её команды или команд и в хоккей в целом».



Это определение явно оставляет много места для толкования, для маневра.

С точки зрения проведения процедуры, успешному кандидату необходимо получить 14 из 18 голосов «за» от отборочной комиссии, чтобы оформить место в Зале — немалый подвиг с учётом того, сколько крупных личностей входят в отборочную комиссию.

Человек может быть членом комитета максимум 15 лет — пять трёхлетних сроков подряд. Это тоже важно, потому что означает, что участники комитета часто меняются, он не является статичным органом. Частая смена членов комитета, вероятно, является лучшим объяснением, почему такой игрок, как Рёник, может быть доступен для выбора 12 лет, но наконец-то пересечь финишную черту только в этом году. Возможно, он был близок к этому и раньше, однако смог добиться введения в Зал славы благодаря нескольким новым членам комиссии, отдавшим свой голос «за», — отмечает The Athletic.

Журналисты ввели свою классификация из пяти категорий. Они звучат следующим образом:

Они могли бы завершить карьеру сегодня и сразу попасть в Зал славы; Прямо на пороге; В перспективе попадут; На пути; Проверьте через несколько лет.

Конечно, первая категория — самая престижная. Чем ниже, тем меньше шансов на введение в Зал славы. Но они всё равно есть — и немалые.

«За 10 сезонов с чемпионата-1989/1990 по 1998/1999 ежегодно играли в среднем почти 57 будущих членов Зала славы. Это означает, что сейчас может быть похожее число. У нас есть 29 игроков, которые могли бы прямо сейчас попасть в Зал славы, находятся на пороге этого достижения или на пути к нему. Это означает, что значительная часть хоккеистов из категории «проверьте через несколько лет» и, возможно, несколько игроков из категории «в перспективе попадут» в конечном итоге будут введены в Зал славы. Кроме того, есть молодые парни, будущее которых невозможно спрогнозировать, плюс, возможно, появятся некоторые поздно раскрывшиеся хоккеисты, которые удивят нас в ближайшие годы», — уточняет издание.



А теперь перейдём к правилам.

Учитываются только действующие хоккеисты, которые играют не менее пяти лет, поскольку пока ещё слишком рано делать прогнозы о других спортсменах.

Учитываются только игроки, которые вышли хотя бы на один матч НХЛ в сезоне-2023/2024 и имеют контракт на сезон-2024/2025.

В рамках каждой категории игроки перечислены по позициям (нападающие, защитники, затем вратари).

Полевые хоккеисты расставлены от наибольшего количества очков к наименьшему.

Вратари расставлены от наибольшего количества побед к наименьшему.

Они могли бы завершить карьеру сегодня и сразу попасть в Зал славы

В первую категорию попали 16 хоккеистов, причём пятеро из них — россияне. Примечательно, что здесь оказались трое нападающих, два вратаря — и ни одного защитника.

«Название категории уже объясняет, кто здесь будет. Это игроки, которые уже имеют резюме, достойное Зала славы, даже если они больше никогда не сыграют ни одного матча. Конечно, есть различия между игроками в этой категории. Кросби и Овечкин, например, настолько явные кандидаты, насколько это вообще возможно для действующего игрока. В этой категории есть и другие игроки, у которых нет таких же достижений, как у Кросби и Овечкина — в принципе мало кто добивался чего-то подобного — но они всё равно попадут в Зал славы как определяющие игроки своей эпохи. Вспомните Патрика Кейна и Евгения Малкина. Мы включили пару хоккеистов, Коннора Макдэвида и Натана Маккиннона, которым ещё не исполнилось 30 лет. Мы считаем, что они уже перешли порог Зала славы. Зал славы был печально известен тем, что выбирал недостаточно вратарей, хотя в 2023 году комитет попытался исправить это, избрав троих голкиперов: Хенрика Лундквиста, Тома Баррассо и Майка Вернона. Если предположить, что это создаст прецедент и Зал начнёт относиться к вратарям более благосклонно, то в этой категории у нас будет четыре вратаря», — объясняет The Athletic.



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Прямо на пороге

В этом «тире» оказались семь хоккеистов. Легендарность парней не вызывает вопросов, хотя двоим из них ещё не исполнилось и 30 лет.

«Игроки в этой категории уже сейчас могут претендовать на место в Зале славы, и они почти наверняка попадут туда со временем. Остон Мэттьюс и Леон Драйзайтль вдвоём попадают в эту категорию, но мы рассматривали возможность переместить их на уровень выше. Такие игроки, как Павел Буре (702 матча), Петер Форсберг (708) и Эрик Линдрос (760), имели сокращённую из-за травм карьеру, но были настолько результативны, что попали в Зал славы. И у Драйзайтля и Мэттьюса есть послужной список, с которым они уже могут посоперничать с этими хоккеистами. Попадут ли они туда, если больше не сыграют в НХЛ ни матча? Кажется, что вероятность этого высока, но на данный момент они немного ниже своих современников Макдэвида и Маккиннона. Однако ожидается, что Мэттьюс и Драйзайтль присоединятся к ним очень скоро. Другие в этой категории — ветераны со стажем, вносящие последние штришки в свой послужной список», — пишут журналисты.



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В перспективе попадут

Тут оказались семь игроков. Возможно, именно сюда было бы логично добавить Владимира Тарасенко. Нападающий выиграл два Кубка Стэнли, став участником одного из легендарнейших камбэков в истории НХЛ (историю «Сент-Луиса»-2019 никогда не забудут), и уже оставил значительный след в хоккее. Возможно, третий трофей уж точно закрепит его наследие и место в Зале славы.

«У всех этих хоккеистов есть шанс попасть в Зал славы, хотя, возможно, и не очень большой. Многие будут направлены в воображаемый Зал Очень-Хороших-Игроков. Все хоккеисты в этой категории сыграли более 1000 матчей за свою карьеру. Они проделали усердную работу для своих резюме. Однако некоторые всё ещё могут заполнить пустые строчки. О'Райлли, Таварес, Жиру и Бенн набрали 60 или более очков в прошлом сезоне», — пишет The Athletic.



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На пути

В этой категории всего из шести хоккеистов оказался Хлебушек. Он точно получит своё место в Зале славы. Но, пожалуй, ему ещё есть что доказывать в НХЛ.

«Если эти игроки продолжат делать то, что делают, они будут в Зале славы», — написали журналисты.



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Проверьте через несколько лет

В последнюю категорию попали 11 игроков, среди которых оказался Игорь Шестёркин. Вероятно, если б не провалы в минувшем сезоне, сюда бы включили и Илью Сорокина. И хоть пока вратаря «Айлендерс» тут нет, через пару лет обязательно проверим!

«У каждого из этих игроков было отличное начало карьеры. Пока ещё слишком рано относить их к категории «На пути», потому что они либо слишком молоды, либо ещё недостаточно показали себя, но через сезон или два они могут забраться повыше», — поясняет издание.

