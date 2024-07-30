«Сочи» объявил об уходе нападающего Феоктистова

Хоккейный клуб «Сочи» расторг контракт с Никитой Феоктистовым, сообщает пресс-служба южан. Сообщается, что предыдущее соглашение с 34-летним нападающим действовало до 30 апреля 2025 года.

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Всего в составе «Сочи» форвард за четыре сезона провёл 158 матчей, в которых набрал 44 (15+29) очка. Всего же за свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге форвард сыграл 203 встречи, в которых забросил 19 шайб и отдал 32 результативные передачи с показателем полезности «-28».

Напомним, в сезоне-2023/2024 «леопарды» заняли 10-е место в таблице Западной конференции и не вышли в плей-офф. В начале июня южане огласили новый тренерский штаб на предстоящий сезон. Главным тренером стал известный специалист Сергей Зубов.