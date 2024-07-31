Зарплата Грицюка в СКА снизится в пять раз

Зарплата Грицюка в СКА снизится с 60 до 12 млн рублей. Он попросил об этом на фоне развода с женой (Дарья Тубольцева)
Нападающий Арсений Грицюк переподписал контракт со СКА.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», по условиям нового соглашения, его зарплата снизится с 60 до 12 миллионов рублей.
Срок контракта остался прежним – до конца сезона-2024/25.
В прошлом сезоне Грицюк набрал 38 (19+19) очков в 50 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф он отметился 6 (4+2) баллами в 10 играх.
Журналистка Дарья Тубольцева сообщила, что это может быть связано с семейными обстоятельствами игрока.
«От нескольких источников я слышала, что Арсений собирается разводиться/в процессе развода с женой, поэтому он сам обратился в клуб с предложением понизить ему официальную зарплату. Выводы делайте сами», – написала Тубольцева.
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Зарплата Грицюка в СКА снизится с 60 до 12 млн рублей. Он попросил об этом на фоне развода с женой (Дарья Тубольцева)
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