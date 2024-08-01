Кузнецов ответил, вернется ли в НХЛ

Кузнецов о возвращении в НХЛ: «Это точно нет. Впереди большая карьера в СКА. Потом «Трактор» ждет. Моя задача – пойти работать на «Матч ТВ»
Евгений Кузнецов заявил, что уже не вернется в НХЛ.
32-летний нападающий после 11 сезонов в североамериканской лиге вернулся в КХЛ и подписал соглашение со СКА на четыре года.
– В НХЛ вы уже не вернетесь…
– Это точно нет. Впереди большая карьера в СКА. И меня потом «Трактор» ждет.
А вообще моя задача – пойти на «Матч ТВ» работать, чтобы новости про себя самого писать. Вас тогда уволят, вы ведь без работы останетесь.
– Вам надо в кадр идти. Будете замечательным ведущим.
– После того, как я вас на пенсию отправлю, обязательно пойду в прямой эфир «Все на матч!», – ответил со смехом Евгений Кузнецов.