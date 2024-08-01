Третьяк отметил, что в нынешних условиях сложно праздновать годовщину Суперсерии 1974 года

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что планы по празднованию 50-летия Суперсерии между сборной СССР и командой Канады, в которой выступали игроки Всемирной хоккейной ассоциации (ВХА), трудно осуществить в текущих политических условиях.

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«В планах есть отпраздновать это событие, но ничего пока не могу сказать конкретного. Трудно сейчас что-то планировать в нынешней обстановке. Если ситуация складывалась бы по-другому, могли бы сыграть молодёжными командами. Тем более это не НХЛ, а ВХА», — цитирует Третьяка ТАСС.



Суперсерия проходила с 17 сентября по 6 октября 1974 года в Москве, а также четырёх канадских городах: Квебеке, Торонто, Виннипеге, Ванкувере. Это была вторая Суперсерия с участием советских и канадских хоккеистов после 1972 года.