Барабанов дал скидку СКА, но ему все равно не предложили контракт

Как стало известно «Матч ТВ», был вариант, при котором бывший форвард «Сан‑Хосе» Александр Барабанов мог вернуться в петербургский СКА.

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В четверг стало известно, что Барабанов подписал двухлетний контракт с казанским «Ак Барсом».

По информации «Матч ТВ», форвард принял решение уехать из НХЛ и искал вариант трудоустройства в России. Через агента он просил контракт в 100 миллионов рублей за год. Но для СКА из родного Санкт‑Петербурга сделал скидку, попросив 80 миллионов.

Однако в СКА посчитали, что и это слишком завышенная цена за Барабанова, тем более уже возникал вариант с Евгением Кузнецовым, а вместить всех кандидатов под потолок зарплат не представлялось возможным.

Барабанов в составе СКА дважды выиграл Кубок Гагарина. В НХЛ форвард также защищал цвета «Торонто». Вместе со сборной России Барабанов побеждал на Олимпийских играх‑2018 в Пхенчхане.