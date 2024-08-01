Сопин: Гусев пошел на уступки

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал подписание нового контракта с лучшим бомбардиром прошлого сезона КХЛ Никитой Гусевым.

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«Никита Гусев снова с нами. Хочу поблагодарить сторону игрока за конструктивный диалог при обсуждении контракта. Учитывая, что на дворе начало августа и команда почти укомплектована, наше предложение отличалось от того, что было весной. Поэтому можно сказать, что Никита пошёл на уступки, чтобы сделать нашу команду ещё сильнее и побороться за главный трофей», — цитирует Сопина пресс-служба бело-голубых.



В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Гусев установил рекорд по количеству очков, набранных за один регулярный сезон. Форвард набрал 89 (23+66) очков в 68 матчах.