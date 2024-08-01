ХК ЦСКА заключил контракт с нападающим Егором Афанасьевым

ЦСКА заключил контракт с нападающим Егором Афанасьевым. Как сообщает пресс-служба КХЛ, соглашение с форвардом рассчитано сроком на три сезона.

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23-летний нападающий Егор Афанасьев в минувшем сезоне-2023/2024 стал лучшим бомбардиром фарм-клуба «Нэшвилла» «Милуоки Эдмиралз» в АХЛ, набрав 54 (27+27) очка в 56 матчах. 23 июня, «Нэшвилл» обменял права на хоккеиста в «Сан-Хосе Шаркс». Он получил предложение об одностороннем контракте в НХЛ, но его не устроили условия.

В текущее межсезонье ряд российских хоккеистов НХЛ перешли в ЦСКА. Помимо Афанасьева состав московских армейцев этим летом пополнили вратарь Иван Просветов и нападающий Денис Гурьянов. В прошлом сезоне ЦСКА проиграл в первом раунде Кубка Гагарина «Локомотиву».