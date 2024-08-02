Кузнецов: предложение из СКА рассматривал долго

Нападающий СКА Евгений Кузнецов высказался о своём решении подписать контракт с армейским клубом и рассказал о переезде из США в Россию.

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«Предложение из СКА рассматривал долго, было ещё и предложение из Челябинска. Пришлось решить это всё очень быстро, было два дома в Америке, надо было всех собрать. Поэтому это всё было очень стрессово, вчера был только день, когда можно было выдохнуть», — цитирует Кузнецова ТАСС.



Напомним, Кузнецов на драфте НХЛ был выбран «Вашингтон Кэпиталз» в 2010 году в первом раунде под общим номером 26. С сезона-2013/2014 форвард играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз» и за 63 игры набрал 24 (8+16) очка. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Кузнецов расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон.