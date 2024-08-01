ЦСКА подписал контракт с защитником Никитой Охотюком

ЦСКА подписал двухлетний контракт с защитником Никитой Охотюком, сообщает пресс-служба армейского клуба. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».

Об обмене прав на него у нижегородского «Торпедо» ХК ЦСКА официально сообщал ещё в конце мая. Защитник – выпускник школы челябинского «Трактора», с 2017 года выступал в Северной Америке.

В сезоне-2023/2024 провёл в НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс» 43 матча, набрав 8 (1+7) очков, а также девять игр в составе «Калгари Флэймз» и отметился одной результативной передачей.

В сезоне-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги ЦСКА завершил регулярный чемпионат на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда Сергея Фёдорова набрала 76 очков за 68 игр. В первом раунде плей-офф армейцы проиграли ярославскому «Локомотиву» — 1-4. В межсезонье команду возглавил Илья Воробьёв.