Агент объяснил желание Грицюка пойти на снижение зарплаты в СКА

Хоккейный агент Шуми Бабаев рассказал, что нападающий Арсений Грицюк пошёл на снижение зарплаты в СКА в связи с возможной игрой в НХЛ с сезона-2025/2026.

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— Арсений Грицюк после переподписания контракта упал в зарплате с 60 до 12 млн рублей...

— Арсений поступил, как посчитал нужным. Зная все детали, считаю, что Грицюк сделал правильный ход. Решение не настолько однозначное и очевидное, как многим кажется сейчас со стороны, без погружения в нюансы. Но в нём сошлось много разных факторов, включая вопрос продолжения карьеры в Северной Америке. Его тоже надо держать в голове, думая о ближайшем будущем, — приводят слова Бабаева «Известия».

Напомним, в мае 2024 года Бабаев заявил, что Грицюк сезон-2024/2025 проведёт в СКА, после чего форвард планирует уехать в НХЛ, в «Нью-Джерси Дэвилз».