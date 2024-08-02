Федерация хоккея Словакии разрешила игрокам из КХЛ выступать за сборную

По итогам голосования клубов словацкой лиги было принято решение о том, что словацкие игроки, выступающие в Континентальной хоккейной лиге, могут быть вызваны в национальную команду страны. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Словакии.

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52% представителей клубов проголосовали за участие игроков КХЛ в сборной, 38% — против и 10% воздержались.

«По итогам опроса принято решение, что на турнирах сборная должна быть в максимально сильном составе независимо от клубной принадлежности. Таким образом, тренеры национальной команды будут иметь полную свободу действий», — сказано в сообщении Федерации хоккея Словакии.



Отметим, что в конце августа 2024 года сборная Словакии сыграет в олимпийской квалификации на Игры 2026 года, где встретится с командами Австрии, Венгрии и Казахстана.