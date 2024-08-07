ХК «Спартак» подписал контракт с канадским нападающим

«Спартак» подписал контракт с 26-летним канадским нападающим Уиллом Биттеном, сообщает пресс-служба красно-белых. Соглашение рассчитано на один сезон.

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Форвард ранее играл за сборную Канады на юниорском чемпионате мира, был выбран «Монреаль Канадиенс» в третьем раунде драфта НХЛ, а с 2018 года выступал на уровне АХЛ за фарм-клубы «Миннесоты Уайлд» и «Сент-Луис Блюз», став в 2022 году финалистом Кубка Колдера.

В сезоне-2023/2024 нападающий провёл 68 матчей в АХЛ за «Спрингфилд Тандербёрдс» и набрал 33 (17+16) результативных балла.

Напомним, в сезоне-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги красно-белые вылетели во втором раунде Кубка Гагарина, уступив в серии магнитогорскому «Металлургу» (2-4), который впоследствии выиграл Кубок Гагарина.