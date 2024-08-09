Ротенберг рассказал о гипотетическом турнире со странами БРИКС

Первый вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил «Матч ТВ», что организация хоккейного турнира со странами БРИКС является непростым процессом, которому нужно время.

© Матч ТВ

Ранее Ротенберг заявил, что ведется обсуждение развития хоккея в странах БРИКС.

— Жива ли идея проведения хоккейного турнира со сборными БРИКС?

— Мы общаемся. Надо провести большую работу. В Индии же спорт номер один это крикет, там большая конкуренция. Нужно понимать, что крикет в плане инвестиций, финансовых возможностей номер один в мире. У них доходы и зарплаты игроков выше, чем в НБА, НХЛ и во всех американских лигах. Хоккейный турнир со странами БРИКС — это долгосрочный проект, где надо идти шаг за шагом. Сначала надо построить каток, чем мы сейчас и занимаемся, потом открыть детскую школу. Сколько лет создавалась НХЛ, КХЛ, наш хоккей? Поэтому надо идти шаг за шагом и не форсировать события. Мы работаем и благодарны нашим коллегам из Индии. С ними развиваемся в разных направлениях.

— То есть уже есть план, которого вы придерживаетесь?

— Да, есть план, дорожная карта, которую мы соблюдаем. Но повторюсь еще раз — это непростой процесс, которому нужно время. С учетом примера крикета и конкуренции, когда на стадион приходит сто тысяч человек. В Индии же еще хорошо развит хоккей на траве. Сейчас мы работаем, чтобы развивать там хоккей.

— С командой уже играли в крикет? Планируете ли?

— Мы это уже обсуждали, но сначала нам нужно приобрести экипировку для игры в крикет. Это же тоже интересная игра, тоже с мячом, где важна координация. Крикет, бейсбол — это те виды спорта, которые очень популярны, они развивают игроков. В бейсбол, может быть, научить играть сложно, но в крикет проще. Может быть, когда мы получим экипировку, то сможем это сделать. В Сочи мы будем играть в падел. Это будет не в рамках тренировочного процесса, а это будет отдельный турнир в выходные дни, чтобы занять игроков. Это тоже хороший вид спорта для координации, игрового мышления, тактики, — сказал Ротенберг «Матч ТВ».

БРИКС — межгосударственное объединение, союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР.