Ротенберг рассказал о гипотетическом турнире со странами БРИКС

Ротенберг — о турнире со странами БРИКС: «Есть дорожная карта, которую мы соблюдаем. Это непростой процесс, нужно время»
Первый вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил «Матч ТВ», что организация хоккейного турнира со странами БРИКС является непростым процессом, которому нужно время.
Ранее Ротенберг заявил, что ведется обсуждение развития хоккея в странах БРИКС.
— Жива ли идея проведения хоккейного турнира со сборными БРИКС?
— Мы общаемся. Надо провести большую работу. В Индии же спорт номер один это крикет, там большая конкуренция. Нужно понимать, что крикет в плане инвестиций, финансовых возможностей номер один в мире. У них доходы и зарплаты игроков выше, чем в НБА, НХЛ и во всех американских лигах. Хоккейный турнир со странами БРИКС — это долгосрочный проект, где надо идти шаг за шагом. Сначала надо построить каток, чем мы сейчас и занимаемся, потом открыть детскую школу. Сколько лет создавалась НХЛ, КХЛ, наш хоккей? Поэтому надо идти шаг за шагом и не форсировать события. Мы работаем и благодарны нашим коллегам из Индии. С ними развиваемся в разных направлениях.
— То есть уже есть план, которого вы придерживаетесь?
— Да, есть план, дорожная карта, которую мы соблюдаем. Но повторюсь еще раз — это непростой процесс, которому нужно время. С учетом примера крикета и конкуренции, когда на стадион приходит сто тысяч человек. В Индии же еще хорошо развит хоккей на траве. Сейчас мы работаем, чтобы развивать там хоккей.
— С командой уже играли в крикет? Планируете ли?
— Мы это уже обсуждали, но сначала нам нужно приобрести экипировку для игры в крикет. Это же тоже интересная игра, тоже с мячом, где важна координация. Крикет, бейсбол — это те виды спорта, которые очень популярны, они развивают игроков. В бейсбол, может быть, научить играть сложно, но в крикет проще. Может быть, когда мы получим экипировку, то сможем это сделать. В Сочи мы будем играть в падел. Это будет не в рамках тренировочного процесса, а это будет отдельный турнир в выходные дни, чтобы занять игроков. Это тоже хороший вид спорта для координации, игрового мышления, тактики, — сказал Ротенберг «Матч ТВ».
БРИКС — межгосударственное объединение, союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР.