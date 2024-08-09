Контракт россиянина в НХЛ вошел в топ-10 худших по версии The Hockey Writers

Североамериканский журналист Алекс Шованси в статье на сайте The Hockey Writers составил список 10 худших контрактов НХЛ в преддверии нового сезона.

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10-ю строчку занял контракт российского защитника «Юты» Михаила Сергачёва. (остаток контракта — 7 лет, кэпхит — $ 8,5 млн).

«Вероятно, есть причина, по которой «Тампа» отдала Михаила Сергачёва всего через год после того, как он подписал восьмилетнее соглашение на сумму $ 8,5 млн. Травмы сыграли свою роль в его сезоне; он появился только в 34 играх. Тем не менее, помимо отличного сезона-2022/2023, нет ничего, что указывало бы на то, что он игрок на $ 8,5 млн», — написано в статье.

Полностью топ-10 худших контрактов выглядит так:

1. Джонатан Юбердо, «Калгари Флэймз» (остаток контракта — 7 лет, кэпхит — $ 10,5 млн).

2. Чандлер Стивенсон, «Вегас Голден Найтс» (остаток контракта — 7 лет, кэпхит — $ 6,25 млн).

3. Пьер-Люк Дюбуа, «Лос-Анджелес Кингз» (остаток контракта — 7 лет, кэпхит — $ 8,5 млн).

4. Том Уилсон, «Вашингтон Кэпиталз» (остаток контракта — 7 лет, кэпхит — $ 6,5 млн).

5. Сет Джонс, «Чикаго Блэкхоукс» (остаток контракта — 6 лет, кэпхит — $ 9,5 млн).

6. Элиас Линдхольм, «Ванкувер Кэнакс» (остаток контракта — 7 лет, кэпхит — $ 7,75 млн).

7. Шон Кутюрье, «Филадельфия Флайерз» (остаток контракта — 6 лет, кэпхит — $ 7,75 млн).

8. Филип Гронек «Ванкувер Кэнакс» (остаток контракта — 8 лет, кэпхит — $ 7,25 млн).

9. Дарнелл Нурс, «Эдмонтон Ойлерз» (остаток контракта — 6 лет, кэпхит — $ 9,25 млн).

10. Михаил Сергачёв, «Юта» (остаток контракта — 7 лет, кэпхит — $ 8,5 млн).