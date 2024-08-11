В НХЛ оценили перспективы отношений с МОК после ухода Баха

Отказ президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха участвовать в выборах главы организации в следующем году не должен существенно повлиять на отношения МОК с Национальной хоккейной лигой (НХЛ). Такое мнение ТАСС высказал заместитель комиссара лиги Билл Дэйли.

10 августа глава МОК Бах заявил, что не будет переизбираться на новый срок. Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года на сессии организации в Греции.

"Я не ожидаю существенных изменений в наших отношениях с МОК", - ответил Дэйли на вопрос, повлияет ли уход Баха на отношения МОК и НХЛ.

Баху 70 лет, он был избран президентом МОК на восьмилетний срок в 2013 году, в 2021 году он был переизбран на четырехлетний срок. Мандат нового президента МОК начнется 24 июня 2025 года.

Игроки НХЛ принимали участие в зимних Олимпийских играх 2014 года, в это время Бах уже занимал пост президента МОК. Однако договоренность была достигнута между НХЛ, МОК и Международной федерацией хоккея еще при предыдущем президенте олимпийской организации Жаке Рогге.

В 2018 году в южнокорейском Пхёнчхане хоккеисты НХЛ не играли на Олимпиаде из-за отсутствия принципиальных договоренностей по ряду вопросов между НХЛ и МОК. В 2022 году в Пекине игроки НХЛ не выступали из-за угрозы коронавируса, при этом предварительная договоренность об их участии была. Договоренность была достигнута об участии хоккеистов НХЛ на Играх 2026 года в Италии.