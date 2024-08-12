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Генменеджер «Амура» предложил революционный лимит на легионеров в КХЛ

Генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило предложил революционный лимит на легионеров в КХЛ, при котором он будет расширен для дальневосточных клубов до семи человек и до шести для новосибирской «Сибири».

Генменеджер «Амура» предложил революционный лимит на легионеров в КХЛ
© Чемпионат.com

— В прошлом году вы сказали, что для «Амура» было бы лучше, если б лимит вообще отменили. Получается, вы удовлетворены возвращением пяти легионеров?

— Да. Я вообще говорил, что не только выступаю за отмену лимита, но если полностью и не отменять лимит, то можно сделать его хотя бы дифференцированным и более благоприятным для клубов с Дальнего Востока. К примеру, разрешить всем по пять иностранцев, нам и «Адмиралу» по семь, а «Сибири» шесть – сделать такую градацию, — сказал Покотило в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

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