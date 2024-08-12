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Клубы КХЛ с вратарями-легионерами в сезоне-2024/2025, всё главное, 12 августа 2024 года

Сразу несколько команд сделали выбор в пользу североамериканцев и европейцев.

Клубы КХЛ, в которых будут играть вратари-легионеры
© Чемпионат.com

Трансферная кампания постепенно завершается, свободных вакансий в клубах КХЛ всё меньше, хотя игроков на рынке свободных агентов хватает. Лига всё сильнее омолаживаются, растут и прогрессируют молодые ребята, но и легионеров (особенно после увеличения лимита до пяти) по-прежнему хватает. Рассказываем об иностранных вратарях в командах Континентальной лиги. На две из них, кстати, лимит не распространяется. Белорусы легионерами в КХЛ не считаются, поэтому включать в список Ивана Кульбакова, Павла Мойсевича и Лоренса Зинаддина мы не будем.

Зак Фукале («Трактор»), 29 лет

Канада

Пожалуй, самый сильный иностранный вратарь в КХЛ. По сути, травма канадца лишила челябинцев шансов пройти «Локомотив» в предыдущем розыгрыше плей-офф. Фукале хорош как на льду, так и в раздевалке, где является настоящим лидером и заводит партнёров. Такие легионеры в КХЛ однозначно нужны. Рядом с Заком должен прогрессировать Сергей Мыльников. Ещё один важный момент: Фукале прекрасно знаком с новым главным тренером «Трактора» Бенуа Гру: под руководством этого тренера голкипер стал победителем чемпионата мира U20 в 2015 году.

Патрик Рыбар («Спартак»)

Словакия

Очень прилично проявлял себя в «Спартаке» словак Патрик Рыбар. До тех пор пока не травмировался. «Патрика Рыбара нам не хватило. Надо отдать должное Андрею Карееву. Были моменты, когда два других вратаря не могли играть, и он держал нас в тонусе. Андрей до конца выручал нашу команду, каждый из вратарей на определённом этапе внёс свою лепту в общее дело», — говорил в своём интервью главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов. Правда, Андрей Кареев теперь защищает цвета минского «Динамо», а конкуренцию Рыбару составит Дмитрий Николаев.

Хантер Миска («Динамо» Москва)

Канада

Приглашение в московское «Динамо» американца Хантера Миски выглядит достаточно сомнительно. Чем он сильнее сосланного в «Адмирал» Ильи Коновалова, не очень понятно. «Длительная работа по поиску кандидата на пост первого номера команды завершена. Это новое имя для нашей лиги, поэтому вопрос адаптации вратаря в КХЛ один из самых важных. Главный тренер, тренер вратарей тщательно изучили все нюансы игры голкипера, после чего было принято решение о подписании контракта с ним. Это серьёзный вызов для Хантера. Он едет в Россию сверхмотивированным», — объяснил свой выбор спортивный директор бело-голубых Алексей Сопин. Что ж, посмотрим, как вратарь, перебравшийся в Россию из чемпионата Германии, проявит себя в КХЛ. Не удивимся, если Максим Моторыгин выиграет у него конкуренцию.

Кайл Кейсер («Куньлунь Ред Стар»)

США

Основным вратарём «Куньлуня» является Джереми Смит, но не будем забывать, что у него уже есть китайское гражданство и он выступает за сборную Китая, поэтому для «драконов» Смит, на днях продливший контракт с клубом, не считается иностранцем. Хотя «Куньлуню», собственно говоря, всё равно: лимита на легионеров у команды Михаила Кравца нет. А вот второй номер — американец Кайл Кейсер — станет бэкапом Смита. Есть шансы заявить о себе и у россиянина Константина Волкова.

Юхан Маттссон («Барыс»)

Швеция

Маттссон прекрасно известен российским болельщикам по выступлениям за «Автомобилист» и СКА. Теперь швед призван усилить вратарскую линию «Барыса», где, как и в «Куньлуне», отсутствует лимит на легионеров. Появление Маттссона — хороший стимул больше работать для Никиты Бояркина. Когда швед поймает кураж — он очень хорош. Главное, чтобы было меньше травм, потому что в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге у Маттссона периодически возникали проблемы со здоровьем.

Хоккей
Юхан Маттссон
Михаил Кравец
Джереми Смит
Илья Коновалов
Алексей Жамнов
Сергей Мыльников
Андрей Кареев
Алексей Сопин
Иван Кульбаков
Константин Волков
Дмитрий Николаев
ХК Трактор
СКА
Динамо
Спартак