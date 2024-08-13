Сошников: в «Тракторе» весь сезон было много не совсем понятных процессов

Нападающий Никита Сошников прокомментировал изменения в челябинском клубе во время межсезонья.

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— Удивлены, что летом «Трактор» расстался и с другими лидерами команды — форвардом Бурдасовым, тренером Заварухиным?

— Те, кто в курсе внутренней ситуации, летним переменам в «Тракторе» не удивлены. Ведь весь сезон было много не совсем понятных процессов. Вообще из Челябинска хочу забрать только позитив. Мы прошли интересный сезон, народ в основном радовали, это главное. В этом городе — отличные болельщики, все они живут хоккеем. Спасибо за поддержку! — сказал Сошников в интервью Russia-Hockey.ru.

В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги Сошников провёл 67 матчей, в которых забросил 10 шайб и отдал 17 результативных передач. В розыгрыше Кубка Гагарина 30-летний нападающий сыграл 11 матчей, где набрал 3 (1+2) очка.