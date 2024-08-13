Михаил Бердин высказался о возвращении в Россию из системы «Виннипега».

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Вратарь перешел в «Сочи» в октябре 2022 года.

– Правильно понимаю, что вернуться в Россию вы решили во многом из-за изменившейся геополитической ситуации в мире?

– Это один из основных факторов. И раньше появились причины, но это было крайней точкой. Уже до этого что-то понимал, много смотрел вокруг, разговаривал со звездами НХЛ о жизни помимо хоккея.

Ситуация накаливалась, я думал об отъезде, а когда началась СВО, то буквально через два дня сказал агенту, чтобы он сделал все для моего возвращения в Россию.

– Это проявление патриотических чувств или попытка уйти от давления?

– Давления никакого я там не испытывал. Просто я для себя решил, что я хочу жить дома. Россия – мой дом, здесь живут все мои родные, и я хочу, чтобы мои дети росли здесь, а не в Америке.

– Но если бы у вас была постоянная практика в НХЛ, вы решились бы на такой шаг?

– Да. К тому же перед отъездом у меня был односторонний контракт, в АХЛ меня могли отправить только через драфт отказов.

Но тут в любом случае уже не в хоккее было дело. Я каждый год себя уговаривал потерпеть, посмотреть, что будет, но, анализируя будущее, я пришел к выводу, что вижу себя в России, – заявил 26-летний вратарь «Авангарда» Михаил Бердин.