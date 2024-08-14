Агент Бурдасова: нас так расторгли, что ни у кого денег под потолком нет

Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Антона Бурдасова, заявил, что пока форвард не смог найти новое место работы.

© Чемпионат.com

«Пока ничего нового. Мы пока ждём. Всё равно хочется идти в хорошую команду, чтобы она боролась за места. Нас так расторгли, что ни у кого денег под потолком нет. Будем ждать хорошего варианта», – сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, о том, что челябинский клуб отказался от продолжения сотрудничества с опытным форвардом, стало известно 24 июля. В прошедшем сезоне 33-летний Бурдасов провёл 56 матчей за «Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 36 (19+17) очков. В плей-офф за 14 игр опытный форвард набрал 8 (4+4) результативных баллов.