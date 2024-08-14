Любимов предложил организовать Кубок России в хоккее

Роман Любимов предложил разыгрывать Кубок России в КХЛ.

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«Мы выиграли Кубок Франции по хоккею. Мне кажется, в КХЛ было бы интересно провести такой турнир, как Кубок России. Команды Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) могли бы участвовать. Сделать жеребьевку.

Кубок России же по футболу проводится, где всех перемешивают. Классный дополнительный чемпионат.

Сейчас нет перерывов на международные турниры. Можно и количество игр увеличить, и в таких матчах клубы КХЛ могут молодых ребята подпустить. Это было бы прикольно», – сказал нападающий французского «Гренобля» Роман Любимов.