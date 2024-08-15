Тренер «Нефтехимика» раскритиковал новое правило начисления очков в овертайме

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказался против нового правила начисления очков в овертайме матчей КХЛ.

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«Я категорически против такого правила. Ты сыграл матч, 60 минут, ты заработал один балл – почему он должен сниматься? В овертайме разыгрывается второе очко. Мы можем играть хоть вчетвером, можем вдвоём выйти. Почему я должен потерять заработанный за 60 минут балл?» — приводит слова Леонтьева пресс-служба «Нефтехимика».

С сезона-2024/2025 в случае, если команда в овертайме меняет вратаря на дополнительного полевого игрока и пропускает шайбу в свои ворота, то такая команда получает за матч 0 очков. Исключением из данного правила является ситуация, когда вратарь был заменён на дополнительного полевого игрока по правилу «отложенного штрафа».