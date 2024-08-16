Якупов: моя карьера в НХЛ могла быть другой

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Наиль Якупов оценил своей период карьеры в Национальной хоккейной лиге.

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— Не задумывался, почему карьера в НХЛ сложилась так, а не иначе, как могло быть?

— Меня постоянно спрашивают в интервью про первый номер драфта [НХЛ]. Моя заокеанская карьера может показаться неудачной со стороны обывателя. Мол, не оправдал чьи-то надежды в роли первого номера, должен был постоянно набирать очки, играть на команду, миллионные контракты. С этим не спорю, были такие ожидания. Были ли такие же ожидания от самого себя, не знаю. Но я играл в НХЛ шесть лет, провёл 350 матчей. Были и хорошие моменты, и не очень. И игры были непростые. Думаю, что таких игроков немного. Старался быть результативным, помогать команде, слушать и выполнять тренерские установки. Всё как обычно.

Мог спокойно обеспечивать свою семью на время пребывания в НХЛ. Заработал там свои контракты. Я ни в коем случае себя не оправдываю, сто процентов, карьера могла быть другой. Не могу назвать свою карьеру неудачной, не хочу обесценивать свой труд. Случилось так, как случилось. Я всё равно что-то завоёвывал, боролся с собой. С игрой, с ребятами, — приводит слова Якупова «ТИ-Спорт».

Якупов был выбран под общим первым номером драфта НХЛ в 2012 году командой «Эдмонтон Ойлерз». В Национальной хоккейной лиге сыграл в общей сложности 350 матчей, набрав 136 (62+74) очков.