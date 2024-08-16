Мама Овечкина рассказала о внуках

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина, мама хоккеиста Александра Овечкина, в интервью «Матч ТВ» заявила, что ее внуки Илья и Сергей с удовольствием занимаются хоккеем и по своим ментальным качествам похожи на папу.

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В 2018 году в семье Александра Овечкина и Анастасии Шубской родился сын Сергей, а через два года на свет появился второй сын Илья.

— Сережа занимается хоккеем, и я сама вожу его на тренировки. Причем каждый день! Сережа еще индивидуально тренируется. И сейчас еще младший внук Илюшка встал на коньки. У него тоже неплохо получается. Нравится им, занимаются делом — и очень хорошо.

— Они похожи на Александра, когда он был маленьким?

— Конечно, похожи! Такие же целеустремленные и упорные.

— Вы на тренировки ездите в Арлингтон, где тренировочная база «Вашингтона»?

— Там не очень хорошо со льдом, поэтому мы занимаемся только здесь — каждый день берем тренера и занимаемся. Мы понимаем, что это надо. Потому что ребята, которые занимаются и зимой, и летом, осенью и весной, конечно, уже очень здорово катаются. Но мы к ним подтягиваемся потихонечку, и тоже неплохо получается.

— Есть ли шанс, что трое Овечкиных сыграют в одном звене?

— Да, шанс есть. Лет через 10 можно будет их вместе увидеть, — сказала Овечкина «Матч ТВ».