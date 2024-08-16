Никитин призвал КХЛ обсудить изменение правила, связанного со сдвигом ворот

Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) стоит обсудить изменение правила, связанного со сдвигом ворот голкипером. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер "Локомотива" Игорь Никитин.

В четверг в матче на Кубок Республики Башкортостан в Уфе между "Нефтехимиком" и "Автомобилистом" вратарь нижнекамцев Филипп Долганов в течение 17 секунд два раза получил по малому штрафу из-за сдвига ворот, в связи с чем "Нефтехимик" пропустил в двойном меньшинстве. В другом матче этого турнира между "Салаватом Юлаевым" и "Северсталью" два раза за то же нарушение был наказан вратарь команды из Череповца Александр Самойлов.

"Это такое правило, которое может привести к возможности манипуляции. Вспомните, как несколько лет назад "Трактор" проиграл в овертайме в Уфе в плей-офф и вылетел из-за такого удаления. Т. е. это возможность воздействия на результат матча, - сказал Никитин. - Мы же очень долго играли без этого правила и спокойно с этим справлялись".