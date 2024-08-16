«Адмирал» расторг контракт с американцем Ортегой

По инициативе «Адмирала» расторгнут контракт с американским нападающим Остином Ортегой, сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

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«Адмирал» подписал игрока в мае текущего года. Форвард не сыграл за клуб ни одного матча. Последние три сезона форвард выступал в чемпионате Германии за «Ред Булл Мюнхен».