Кудашов сказал, кто из россиян может стать главным тренером в НХЛ

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил, кого можно было бы назначить в качестве главного тренера в НХЛ.

— Когда вы несколько лет назад приходили в редакцию «Чемпионата», то говорили, что могли пройти стажировку у Джона Купера в «Тампе». Сейчас эти идеи мертвы из-за политической ситуации?

— Да нет – Анвар Гатиятулин же ездил, и Илья Воробьёв ездил.

— У вас были такие идеи?

— Нет, мы же были постоянно заняты. Летом я был во Флориде, но там шли полуфинал и финал Кубка Стэнли. Куда я попрусь в такой период, когда ни один тренер не подпустит человека со стороны.

— Российский тренер когда-нибудь может стать главным в клубе НХЛ, если это не Сергей Брылин и не Сергей Гончар?

— А Сергея Фёдорова или Игоря Ларионова мы исключаем? Есть люди, кто поиграл много времени в их лиге и вошёл в Зал хоккейной славы, но сейчас работают в России, то больше чем уверен, что при их желании они могут зайти туда. Но специалисты… Если вы помните, то в своё время были и Юрзинов, и Тихонов, могли стать только консультантами.

— Последним европейским главным тренером в НХЛ был Ральф Крюгер. И это было ещё в начале столетия.

— Ещё и Иван Глинка был.

— А вот Рикарда Грёнборга так и не взяли, хотя долгое время о нём ходили такие разговоры. Закрытая лига.

— Не взяли. Не могу утверждать, что это полностью закрытая лига, потому что мало времени там отыграл. Но общался с агентами и теми людьми, кто представляет тренеров, и получил представление, что это очень консервативный мир, — сказал Кудашов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.