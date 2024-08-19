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Алексей Кудашов сказал, кто из россиян может стать главным тренером в НХЛ

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил, кого можно было бы назначить в качестве главного тренера в НХЛ.

Кудашов сказал, кто из россиян может стать главным тренером в НХЛ
© РИА Новости

— Когда вы несколько лет назад приходили в редакцию «Чемпионата», то говорили, что могли пройти стажировку у Джона Купера в «Тампе». Сейчас эти идеи мертвы из-за политической ситуации?

— Да нет – Анвар Гатиятулин же ездил, и Илья Воробьёв ездил.

— У вас были такие идеи?

— Нет, мы же были постоянно заняты. Летом я был во Флориде, но там шли полуфинал и финал Кубка Стэнли. Куда я попрусь в такой период, когда ни один тренер не подпустит человека со стороны.

— Российский тренер когда-нибудь может стать главным в клубе НХЛ, если это не Сергей Брылин и не Сергей Гончар?

— А Сергея Фёдорова или Игоря Ларионова мы исключаем? Есть люди, кто поиграл много времени в их лиге и вошёл в Зал хоккейной славы, но сейчас работают в России, то больше чем уверен, что при их желании они могут зайти туда. Но специалисты… Если вы помните, то в своё время были и Юрзинов, и Тихонов, могли стать только консультантами.

— Последним европейским главным тренером в НХЛ был Ральф Крюгер. И это было ещё в начале столетия.

— Ещё и Иван Глинка был.

— А вот Рикарда Грёнборга так и не взяли, хотя долгое время о нём ходили такие разговоры. Закрытая лига.

— Не взяли. Не могу утверждать, что это полностью закрытая лига, потому что мало времени там отыграл. Но общался с агентами и теми людьми, кто представляет тренеров, и получил представление, что это очень консервативный мир, — сказал Кудашов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Хоккей
Иван Глинка
Джон Купер
Рикард Гренборг
Анвар Гатиятулин
Илья Воробьев
Ральф Крюгер
Сергей Брылин
Сергей Емельянов
Игорь Ларионов
Сергей Федоров
Сергей Гончар
Алексей Кудашов
Динамо