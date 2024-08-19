«Куньлунь» заключил контракт с американцем, от которого отказался «Адмирал»

«Куньлунь» заключил пробное соглашение с американским нападающим Остином Ортегой, сообщает пресс‑служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

На прошлой неделе «Адмирал» из Владивостока расторг контракт с Ортегой, заключенный в мае. Игрок не провел за российскую команду ни одного официального матча.

Прошлый сезон 30‑летний Ортега провел в чемпионате Германии и набрал 35 (21 шайбы + 14 передач) очков в 51 матче за «Мюнхен». В плей‑офф на его счету 3 результативные передачи в 5 играх.

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стартует 3 сентября. «Куньлунь» в своем первом матче 4 сентября в гостях встретится с московским «Динамо».