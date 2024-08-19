«Северсталь» на Кубке Республики Башкортостан крупно обыграла «Металлург»

Сегодня, 19 августа, в Уфе состоялся матч в рамках Кубка Республики Башкортостан, в котором череповецкая «Северсталь» крупно обыграла магнитогорский «Металлург» — 6:2.

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На второй минуте первого периода Алексей Фурса с передач Данилы Паливко и Владислава Коткова открыл счёт во встрече. Спустя две минуты Кирилл Пилипенко с передач Глеба Иванова и Данила Аймурзина восстановил равенство в счёте. На пятой минуте периода Егор Степанов с передач Ильи Иванцова и Александра Скоренова вывел «Северсталь» вперёд. В конце периода Адам Лишка с передач Ивана Подшивалова и Руслана Абросимова сделал счёт 3:1.

В середине второй двадцатиминутки Адам Лишка отличился дважды, записав на свой счёт хет-трик.

В начале третьего игрового отрезка команды обменялись заброшенными шайбами, установив окончательный счёт. Отличились Игорь Козячий и Кирилл Пилипенко.