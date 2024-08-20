«Эдмонтон» не стал повторять предложения «Сент-Луиса» Бробергу и Холлоуэю

«Эдмонтон Ойлерз» объявил, что не будет повторять предложения по контрактам, данные «Сент-Луис Блюз» нападающему Дилану Холлоуэю и защитнику Филипу Бробергу. Согласно правилам компенсаций НХЛ, «Ойлерз» получат выборы «Блюз» во втором и третьем раундах драфта НХЛ 2025 года.

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В отдельной сделке с «Сент-Луис» «Ойлерз» приобрели права на защитника Пола Фишера, а также выбор «Блюз» в третьем раунде драфта НХЛ 2028 года в обмен на будущие вознаграждения. Фишер — неподписанный выбор драфта НХЛ 2023 года (138-й в общем зачёте), вступающий во второй сезон в «Нотр-Дам» (NCAA).

Напомним, неделю назад «Сент-Луис» сделал оффершиты «Эдмонтону» по 22-летнему защитнику Филиппу Бробергу и 23-летнему нападающему Дилану Холлоуэю, которые находятся в статусе ограниченно свободных агентов. Об этом сообщает пресс-служба «блюзменов». «Блюз» предложил шведскому защитнику Бробергу контракт на два года с зарплатой $ 4,58 млн за сезон. Канадскому форварду Холлоуэю предложен договор на два сезона с зарплатой $ 2,29 млн в год.